Amante do desporto, foi com naturalidade que se tornou futebolista, participando na 1ª Divisão pelo Vilaverdense e Boavista, entre 2013 e 2018, altura em que terminou uma carreira que tinha começado em 2008 no Felgueiras, a sua terra natal. Largou o futebol mas manteve a paixão pelo desporto, em especial a corrida. Teve uma paragem cardíaca na Meia-Maratona da Régua, no domingo, e acabou por morrer ontem, aos 29 anos.