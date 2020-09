Claudio Cavina (1962-2020)

Intérprete premiado do barroco veneziano, em obras de Francesco Cavalli, Gasparini e Benedetto Marcello, era conhecido como ‘A voz do Madrigal’.O contratenor italiano recuperou obras de Monteverdi e Gesualdo, e fundou o agrupamento La Venexiana.Claudio Cavina revelou composições sacras conhecidas de Monteverdi, ‘Selva Morale e Spirituale’ e as óperas sobreviventes do mestre da catedral de São Marcos, em Veneza, como ‘L'Orfeo’.