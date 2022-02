Natural de Viseu, desde 2018 juiz-conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça, começou a carreira na magistratura em 1981, no Ministério Público, em Albufeira.Foi docente no Centro de Estudos Judiciários e na Escola Superior de Polícia, tendo sido ainda inspetor-geral da Administração Interna.Em 2020, o Parlamento chumbou o seu nome, proposto pelo PS, para o Tribunal Constitucional.A causa da morte não foi avançada.