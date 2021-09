O inventor e industrial inglês foi um dos responsáveis pela revolução informática. A ele se deve, em 1982, o lançamento do microcomputador ZX Spectrum.A máquina doméstica de jogos é uma das mais bem-sucedidas, tendo mantido um duro confronto com o Commodore 64. Também lançou, com sucesso, a calculadora de bolso.Um carro elétrico e um televisor portátil foram projetos falhados. Morreu, esta quinta-feira, aos 81 anos.