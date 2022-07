Aclamado neurocientista britânico, Sir Colin Blakemore tornou-se perito em perceção visual e desenvolvimento do cérebro. Com um vasto percurso académico, era professor emérito na Universidade de Oxford.



Ao longo da carreira tomou uma opção que lhe valeu muitas críticas e até ameaças de morte: sempre foi defensor do uso de animais para experiências médicas. Morreu, aos 78 anos, vítima de esclerose lateral amiotrófica.