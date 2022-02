Considerada Tesouro Vivo da Humanidade pela UNESCO, a ‘avó Cristina’, como também era conhecida, leva consigo o idioma dos seus antepassados, os yagan, o povo indígena mais austral do planeta, que durante seis mil anos habitaram a Terra do Fogo, no extremo sul da América.



Nascida em Porto Williams, no Chile, era a última falante nativa da língua yagan, após a morte da sua irmã Úrsula, em 2003. Morreu aos 93 anos.