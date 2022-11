A antiga apresentadora e um dos principais rostos da RTP Madeira Cristina Gonçalves morreu aos 56 anos.Esteve à frente de um espaço infantil no "Sábado ao Vivo" e apresentou formatos como "À Volta da Ilha", "Festival da Canção Infantil" ou "Natal dos Hospitais".Foi também desportista, notabilizando-se como jogadora de voleibol.Esteve no arranque do Gabinete Coordenador para a Educação Artística, ensinando crianças nas escolas.