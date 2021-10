Escritor e poeta-venceu, entre outros, o Prémio Ricardo Malheiros da Academia das Ciências de Lisboa e o Prémio Literário Miguel Torga/Cidade de Coimbra. Foi agraciado com a Ordem do Infante D. Henrique.A trilogia ‘Raiz Comovida’, sobre as comunidades açorianas, a emigração e a guerra colonial na Guiné, é a sua obra mais conhecida.Natural de Pico da Pedra, Ilha de São Miguel, Açores, Cristóvão de Aguiar morreu aos 81 anos.