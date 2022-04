Ficou famosa por fazer moldes em gesso dos genitais de perto de 50 estrelas do rock. O primeiro modelo, em 1968, foi Jimi Hendrix. Seguiram-se outros como Keith Moon (The Who) Pete Shelley (Buzzcocks) e Wayne Kramer (MC5). Também os seios de Karen O (Yeah Yeah Yeahs) e Laetitia Sadier (Stereolab) foram imortalizados em gesso. Os Kiss dedicaram-lhe a música ‘Plaster Caster’. A artista Cynthia Plaster Caster morreu aos 74 anos.