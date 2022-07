Em 2013, no conclave que elegeu o arcebispo de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, como Papa, o cardeal e arcebispo emérito de São Paulo, Brasil, disse-lhe: "Não te esqueças dos pobres." De imediato, contou depois o Papa, "pensei em Francisco de Assis, o homem da pobreza". Nascido no Rio Grande do Sul, Hummes liderou a Pastoral Obrera, o Sínodo da Amazónia e foi uma figura no combate à crise climática. Não resistiu a um cancro.