Darren Henley, mais conhecido pelo nome artístico D. H. Peligro, baterista do grupo norte-americano Dead Kennedys, morreu em casa, em Los Angeles, após uma queda acidental. O músico entrou para a banda em 1981 e gravou três álbuns de estúdio, ‘Plastic Surgery Disasters’ (1982), ‘Frankenchrist’ (1985) e ‘Bedtime for Democracy’ (1986), além de registos ao vivo. Também tocou com os Red Hot Chili Peppers.