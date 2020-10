Natural da freguesia de Gondomil, sempre foi uma apaixonado por Valença. Ordenado padre em 1959, foi nomeado bispo-auxiliar do Porto em 1982 com o título de bispo-titular de Elvas.



Em outubro de 1997 foi nomeado bispo de Viana do Castelo, cargo onde se manteve até ao seu pedido de resignação (2010) e consequente nomeação de D. Anacleto Oliveira, entretanto falecido. Morreu no hospital de Braga onde se encontrava internado.