Faleceu este domingo D. Paulino Livramento Évora, aos 88 anos, o primeiro cabo-verdiano a ser ordenado bispo.Nasceu na cidade da Praia, no dia 22 de junho de 1922, foi ordenado sacerdote em Portugal, após a formação nos Missionários Espiritanos, em Carcavelos.Nomeado bispo de Santiago de Cabo Verde no dia 21 de abril de 1975, a ordenação episcopal de D. Paulino decorreu no dia 1 de junho.Permaneceu bispo da diocese até julho de 2009.