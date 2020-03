A atleta da antiga Checoslováquia ganhou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Helsínquia (Finlândia) em 1952, na modalidade do lançamento do dardo.No Jogos de Roma, em 1960, conquista a prata. Chegou a ser detentora do recorde mundial com 55,57 metros.Era casada com famoso fundista Emil Zatopek, conhecido como "a locomotiva humana" - ganhou os 5 mil, os 10 mil metros e a maratona nos Jogos de 1952, Helsínquia.