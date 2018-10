Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Daniel Contet (1943-2018)

O mais jovem francês a jogar na Taça Davis.

Por Paulo Fonte | 01:30

Antigo jogador de ténis ficará para sempre ligado à história da equipa francesa na Taça Davis, ao ser o jogador mais novo do seu país a ter jogado nessa prova, com 17 anos, em 1961.



Do seu currículo constam resultados assinaláveis em pares, ao lado de Patrice Beust, em diversos torneios, de Monte Carlo a Roland Garros.



Como treinador acompanhou Henri Leconte e Pat Cash.



Morreu na terça-feira vítima de "doença grave".