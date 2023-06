O antigo analista militar norte-americano Daniel Ellsberg morreu aos 92 anos, devido a um cancro no pâncreas. Em 1971 revelou documentos confidenciais sobre o planeamento da guerra no Vietname, situação conhecida como ‘Documentos do Pentágono’, que deram origem a reportagens dos media baseadas nos 47 volumes e 7000 páginas do Departamento de Defesa sobre o papel dos EUA na Indochina. Ellsberg era um elemento bem cotado na elite militar do Governo.