Daniel Rudisha (1945-2019)

Ganhou prata nos Jogos Olímpicos.

Por Paulo Fonte | 02:08

Antigo corredor queniano conquistou uma medalha de prata nos Jogos Olímpicos de 1968, no México, na estafeta 4x400 metros, quando o seu país atingiu um dos primeiros sucessos no atletismo.



A morte foi confirmada pelo filho, David Rudisha, bicampeão olímpico da prova de 800 metros.



Não resistiu a um ataque cardíaco quando realizava um tratamento de diálise.



Morreu quarta-feira em Nakuru, uma cidade do Quénia.