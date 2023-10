Danilo Santos de Miranda (1943-2023)

O sociólogo e filósofo brasileiro Danilo Santos de Miranda morreu no domingo, aos 80 anos. Era visto como o grande alicerce da cultura de São Paulo, graças às quatro décadas em que dirigiu o braço paulista do Serviço Social do Comércio, que revolucionou. Mecenas, eterno candidato a ministro da Cultura, foi presidente do Conselho Diretor do Fórum Cultural Mundial (2004). A sua atuação internacional também abrangeu a vice-presidência do Conselho Internacional de Bem-Estar Social e a direção da ONG Art for the World, sediada na Suíça.