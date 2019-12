Nasceu em 1933 numa família italiana que vivia em Nova Iorque. O pai abandonou o lar com sete filhos, o que obrigou Danny a começar a trabalhar aos 9 anos.



Foi só na década de 70 que começou a pisar os palcos em pequenos atos de comédia. Mas a partir dos anos 80 a sua carreira no cinema dispara. Foi um dos atores favoritos de Woddy Allen que o dirigiu em ‘A Rosa Púrpura do Cairo’, ‘Os dias da rádio’ ou ‘Broadway Danny Rose’.