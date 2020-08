Darío Vivas (1950-2020)

Dirigente do Partido Socialista Unido da Venezuela e chefe do governo de Caracas, não resistiu à Covid-19, doença com a qual foi diagnosticado em 19 de julho.Fez parte do partido Movimento V República, que levou o antigo chefe de Estado Hugo Chávez ao poder (1999 a 2013), foi deputado do Parlamento e membro da Assembleia Constituinte.É o primeiro funcionário próximo do governo de Maduro a morrer de coronavírus.