Louis Armstrong foi a sua inspiração, trabalhou com Fats Domino e compôs ‘My Ding-A-Ling’, um sucesso de Chuck Berry em 1972. O trompetista e produtor nascido no Louisiana, no sul dos EUA, morreu com 100 anos em Nova Orleães.



Começou a tocar aos cinco anos e entrou no circuito das grandes bandas na década de 30. Dez anos depois iniciou a sua parceria com Domino. O seu nome consta do ‘Rock and Roll Hall of Fame’ desde 1991.