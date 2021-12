Cresceu na remota Terra de Arnhem, Norte da Austrália, mas as participações no cinema, ao longo de cinco décadas, levaram-no a todo o Mundo.



O ator e bailarino aborígene David Dalaithngu, que ficou conhecido pelo filme ‘Crocodilo Dundee’ (1986), após o qual recebeu a Ordem da Austrália, morreu na 2ª feira, aos 68 anos, de cancro do pulmão. Na vida privada enfrentou períodos de pobreza, álcool e acusações de violência doméstica.