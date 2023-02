David Jolicouer (1968-2023)

O rapper norte-americano David Jolicoeur, conhecido por Trugoy The Dove, morreu ontem, aos 54 anos, de causas não divulgadas. Nasceu no bairro de Brooklyn, Nova Iorque, e foi um dos membros fundadores do trio de hip-hop De La Soul, com os amigos Vincent Mason (Pasemaster Mase) e Kelvin Mercer (Posdnuos), que conheceu em Amytville, Long Island.



O 1.º álbum dos De La Soul (1989), ‘3 Feet High and Rising’, entrou em 2010 no Registo Nacional de Gravações da Biblioteca do Congresso dos EUA pela sua relevância histórica. *com Lusa

