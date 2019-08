Magnata do petróleo, acionista maioritário da empresa Koch Industries, o empresário norte-americano foi classificado este ano pela revista ‘Forbes’ como a 11ª pessoa mais rica do Mundo, com um património avaliado em 45 mil milhões de euros.



Foi, a par do irmão, Charles, um dos maiores doadores do Partido Republicano. Há 27 anos, quando lhe foi diagnosticado cancro, deram-lhe cinco anos de vida. Resistiu até ontem.