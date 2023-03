O músico norte-americano David Lindley morreu aos 78 anos, de causas não divulgadas. Guitarrista, trabalhou, entre outros, com estrelas como Bob Dylan, Dolly Parton, Rod Stewart, Jackson Browne, Graham Nash, David Crosby e Ry Cooder. Foi também um dos fundadores das bandas El Rayo-X e Kaleidoscope. ‘Mercury Blues’, ‘She Took Off My Romeros’ e ‘Ain’t No Way’, bem como ‘These Days’ e ‘Redneck Friend’ são algumas das músicas que escreveu.