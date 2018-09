Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

David Yallop (1937-2018)

Tinha 81 anos.

01:00

Nascido em Londres, foi considerado um grande jornalista de investigação. Na década de 70 contribuiu com ideias para uma série de espetáculos de comédia na BBC.



Em 1984, no livro ‘Em nome de Deus’, assegurou que João Paulo I foi envenenado porque estava empenhado em opor-se ao poder da loja maçónica P2 no Vaticano, uma tese "completamente absurda", segundo a Santa Sé. A obra foi publicada em 30 países.



Morreu na sexta-feira.