Adepto da velocidade desde cedo, Dean Berta Viñales estava a viver um sonho: o piloto espanhol cumpria a primeira temporada no Supersport 300, com a equipa ‘Viñales Racing Team’, fundada pelo tio, pai de Maverick Viñales.Este sábado, no circuito de Jerez de la Frontera (Cádiz), sofreu uma grave queda a três voltas do fim da prova. Ainda foi helitransportado para o hospital de Sevilha, onde viria a morrer.Tinha 15 anos.