A sua luta contra o cancro no intestino, detetado em 2016, levou-a a criar um fundo, que após a sua morte disparou para mais de oito milhões de euros. Jornalista e apresentadora da BBC respeitada, a britânica Deborah Jones foi ainda professora. O podcast que criou, ‘You, Me and the Big C’, também em torno do cancro, era um sucesso. Morreu aos 40 anos, na terça-feira. Casada com Sebastian Bowen, Deborah James deixa 2 filhos.