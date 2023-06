Nasceu em Mulhouse e concluiu a sua licenciatura na Escola Superior de Estudos Comerciais (HEC) em Paris. Ficou conhecido pelos trabalhos académicos sobre poupança, mas foi na área seguradora que a sua intervenção foi mais significativa. Nomeadamente no destino do grupo ressegurador SCOR, que se encontrava à beira da falência. Quando assumiu a presidência, em 2002, transformou um grupo falido no 5.º maior ressegurador do Mundo.

Foi presidente da Associação Francesa de Seguradores durante mais de uma década.