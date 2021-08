Foi um dos fundadores dos Kool & the Gang, banda norte-americana formada nos anos 60 do século XX que começou no jazz e acabou no disco sound, misturando R&B, soul, e funk. Tocava sax, flauta e percussões.Era o responsável pelo guarda-roupa e o mestre de cerimónias do excêntrico grupo que eternizou temas como ‘Celebration’ e ’Get Down On It’.Dennis ‘Dee Tee’ Thomas morreu aos 70 anos durante o sono.