Denny O’Neil (1939-2020)

Nasceu em 1939 em St.Louis, nos EUA e iniciou-se na banda desenhada em 1960 como assistente de Stan Lee na Marvel.Em 1968 é contratado para a DC Comics para fazer histórias da Mulher Maravilha e do Lanterna Verde, antes de trabalhar na reinvenção da personagem Batman, criando a série do ‘Cavaleiro das Trevas’.Nos anos 80, voltou à Marvel e escreveu histórias do Homem Aranha. Denny O’Neil morreu de causas naturais.