Conhecido como o terceiro membro dos Wham!, o baixista norte-americano tocou nos álbuns ‘Fantastic’ (1983) e ‘Make It Big’ (1984), que continham os êxitos ‘Club Tropicana’ e ‘Wake Me Up Before You Go-Go’.Também participou nas digressões da banda, com destaque para os espetáculos na China, em 1985. Ao longo da sua carreira trabalhou ainda com Elton John, Tina Turner ou Marvin Gaye.As causas da morte não foram reveladas.