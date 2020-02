Estreou-se na sétima arte com apenas dois anos e meio e era, até agora, a última atriz do cinema mudo ainda viva.Entre 1921 e 1923, Diana Serry Cary participou em 150 curtas-metragens e tornou-se uma celebridade precoce, com o nome artístico de Baby Peggy.A carreira foi curta e com dificuldades, já que os pais gastaram-lhe todo o dinheiro que recebeu com os filmes. Tornou-se depois historiadora e escritora.Morreu aos 101 anos.