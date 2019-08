Dina Abdul-Hamid nasceu no Cairo, Egito, e licenciou-se em literatura inglesa, em Cambridge.Deu aulas na Universidade do Cairo e, em 1955, casou com o seu primo, o rei Hussein da Jordânia e teve uma filha, a princesa Alia. Divorciaram-se um ano depois.Em 1970 a princesa Dina casou com Asad Abd al-Qadir, um guerrilheiro palestiniano que pertencia à Organização de Libertação da Palestina (OLP), liderada por Yasser Arafat.