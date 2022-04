Considerado um dos ícones da cultura hip-hop de Nova Iorque (EUA), cresceu no bairro de Harlem e começou a fazer grafítis na adolescência. Destacou-se na década de 90 do século XX, ao ajudar rappers que hoje em dia são destaques mundiais, como Jay-Z e Eminem. Trabalhou ainda com Nas, Kendrick Lamar e Busta Rhymes entre outros. Keith Grayson, conhecido por DJ Kay Slay, morreu aos 55 anos, devido à Covid-19.