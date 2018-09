Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Djamel Allam (1947-2018)

Morreu o trovador da música argelina. Allam tinha 71 anos.

01:30

Djamel Allam nasceu em Béjaia, na Argélia, em 1947, onde aprendeu as primeiras notas sob a tutela de Sadek El Béjaoui.



Em 1970 parte para Marselha e depois para Paris, onde toca em vários cabarets da capital francesa. Combina a canção francesa com a música argelina e o seu primeiro álbum "Argu" é um grande sucesso.



Faz vários concertos na Europa e nos Estados Unidos entre 1978 e 1985. Morreu aos 71 anos de um cancro no pâncreas.