Começou a cantar reggae, na Jamaica natal, no início da década de 1950. Dobby Dobson ficou desde logo célebre graças a temas como ‘The Wonderful Sound’ ou ‘Mexican Divorce’.



Depois, ganhou a alcunha de ‘Loving Pauper’, graças à canção com esse nome que se tornaria o seu maior êxito. Com a carreira consolidada, em 1979 mudou-se para os EUA. Vítima de Alzheimer, morreu na terça-feira, na Florida, com Covid-19.