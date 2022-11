Nascido na Comuna de Londijimbo, no Município do Tchinjenje, na província do Huambo, Dom José Nambi cedo se dedicou ao cristianismo, tendo recebido o sacramento da Ordem em 15 de agosto de 1976. Em dezembro de 1995, o Papa João Paulo nomeou-o bispo coadjutor da Diocese do Cuito, e três meses depois o então Núncio Apostólico de Angola consagrou-o bispo do Cuito. Foi igualmente vigário-geral da Diocese de Benguela.