O último membro sobrevivente dos The Everly Brothers, Don, morreu no passado sábado, aos 84 anos, na sua casa, em Nashville (EUA). A causa da morte não foi revelada.



O irmão mais novo, Phil, morreu em janeiro de 2014. Juntos fizeram grande sucesso no mundo da música e, em apenas cinco anos,

de 1957 a 1962, tiveram 15 ‘hits’ no top, entre eles os temas ‘Bye Bye Love’, ‘All I Have To Do Is Dream’ e ‘Wake Up Little Susie’.