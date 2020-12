Assassino em série, entre outubro de 1997 e maio de 1998, Donato Bilancia matou nove mulheres e oito homens, em Itália, porque ganhou o gosto pela morte.Jogador compulsivo, fez de um adversário com quem perdeu dinheiro a primeira vítima. Seguiram-se crimes bárbaros em comboios contra mulheres com quem se cruzou e matou prostitutas que contratou.Condenado a 17 prisões perpétuas, morreu na cadeia de Pádua, com Covid, aos 69 anos.