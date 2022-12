Dorothy Pitman Hughes foi pioneira do feminismo negro e ativista social destacada, nos EUA.Fundou a revista ‘Ms.’ com Gloria Steinem e surgiu com ela, em 1971, numa das mais celebradas fotos da segunda vaga do movimento feminista: ambas levantam o braço direito na saudação de punho fechado do Black Power.Janelle Monáe fez o papel de Hughes no filme de 2020 sobre Steinem, ‘The Glorias’. Tinha 84 anos e morreu em casa da filha, em Tampa, nos EUA.