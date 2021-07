Antigo jogador de FC Porto e V. Setúbal, Duda morreu no sábado aos 73 anos, em Maceió, Brasil, de causas não divulgadas.O avançado brasileiro representou os dragões entre 1976 e 1981 e foi um dos heróis do fim do jejum de 19 do clube, onde se sagrou bicampeão e fez 51 golos.Envergou também as cores dos sadinos de 1971 a 1975 e em 1981/82. Passou ainda pelo Sport do Recife, onde começou a carreira, Oliveira do Douro e Sevilha.