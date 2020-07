Dudu (1960-2020)

O médio que alinhou nos escalões jovens da seleção do Brasil com Mozer e deu nas vistas no Vasco da Gama jogava em poucos metros quadrados e fazia passes milimétricos.Quem o viu brilhar no Belenenses, tendo sido campeão da II Divisão (83/84) e vencido uma Taça de Portugal (88/89), ficou com a sensação de que Dudu tinha pés para ir mais longe.Carlos Eduardo Albergi, assim se chamava, morreu, na terça-feira, com cancro, no Brasil.