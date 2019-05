Dumilde Rangel (1949-2019)

Dumilde das Chagas Simões Rangel nasceu em Benguela a 23 de maio de 1949.Acabaria por se tornar governador dessa província angolana, assim como de Huíla.Ingressou nas fileiras do MPLA em 1974 e exerceu cargos de destaque tanto no movimento, como no Governo.Foi ministro do Comércio Externo e do Comércio e Turismo e ainda deputado na Assembleia Nacional.Morreu em Lisboa, vítima de doença, aos 69 anos.