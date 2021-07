Nasceu em 1949 em Dallas, Texas, onde cresceu ao som do ‘blues’. Mas foi em Houston que se juntou a Billy Gibbons, em 1969, e juntos tornaram-se nas ‘barbas’ mais famosas do mundo. Nasciam os ZZ Top.



Nunca aprendeu a tocar guitarra "para evitar embaraços", mas foi um génio com o baixo nas mãos. "O nosso ‘compadre’ morreu a dormir", lamentou o parceiro de 50 anos de carreira. Mesmo sem Dusty, os ZZ Top vão continuar.