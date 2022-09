Começou a carreira no Direito na área fiscal, mas o norte-americano Earl J. Silbert tornou-se famoso ao ser procurador principal do escândalo ‘Watergate’, que levou o Presidente Nixon a resignar, em 1974. Ao liderar a acusação, garantiu a condenação dos cinco assaltantes e dos dois autores do arrombamento do edifício. Morreu aos 86 anos, em Keene, após uma lesão na aorta inoperável. O óbito aconteceu no dia 6, mas só ontem foi divulgado.