Conhecido como o ‘Destruidor Negro’, o pugilista norte-americano foi apontado por Muhammad Ali como aquele que batia com mais força. Estreou-se em 1969 e venceu por 74 vezes, 68 por KO. Foi convidado, em 1982, para prestar provas no filme Rocky III, embora não tenha ficado com o papel. Stallone pediu-lhe para lhe dar um soco, o que aconteceu: "Foi o mais perto que estive da morte", disse o ator. A causa da morte não foi revelada.