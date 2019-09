Edward Joseph Mahoney nasceu em março de 1949 em Nova Iorque, nos Estados Unidos. Quando abraçou os palcos escolheu os nome artístico de Eddie Money.



Nos anos 70 e 80 colocou temas seus no top 40 dos Estados Unidos por 11 vezes. O seu single de maior sucesso foi ‘Take Me Home Tonight’, uma colaboração com Ronnie Spector que chegou ao número um do top nos Estados Unidos e lhe valeu um prémio Grammy.