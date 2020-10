Um dos maiores guitarristas da história do rock, formou os Van Halen, em 1972, com o irmão Alex. Nascido em Amesterdão, Holanda, em criança mudou-se com a família para a Califórnia, EUA.O primeiro disco, ‘Van Halen’, data de 1978 e para sempre fica o solo de guitarra em ‘Eruption’.O auge surgiu com o álbum ‘1984’, que levou ‘Jump’ ao primeiro lugar dos tops norte-americanos. Morreu ontem de cancro na garganta.