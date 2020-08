Edmond Kirazian, ‘kiraz’ (1923-2020)

Foi um dos mais influentes ilustradores dos últimos anos. Começou pela caricatura política e acabou na vertente humorística.Trabalhou essencialmente em França e tornou-se popular com as vinhetas cómicas ‘Les parisiennes de Kiraz’. Colaborou com várias publicações, como ‘Playboy’, ‘Paris Match’ e ‘Vogue’.Edmond Kirazian, conhecido por ‘Kiraz’, morreu aos 96 anos, em Paris, onde residia. As causas não foram divulgadas.